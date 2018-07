Trump fortalte om særlig gestus fra dronning Elizabeth - nu bliver det afvist som »total fiktion«

USA's præsident, Donald Trump, hævdede efter sit besøg i England, at dronning Elizabeth ikke havde inspiceret sin æresgarde i 70 år, og derfor gjorde det til ære for den amerikanske præsident. Men dronningen inspicerer garden flere gange om året.

Det skriver The Independent.

»Vi mødte dronningen, som er en fantastisk person, hvor hun inspicerede sin æresgarde for første gang i 70 år, fortæller de mig. Vi gik foran garden, og det var meget inspirerende at se og være med hende. Og jeg tror, jeg kan sige, at forholdet er godt. Men hun var i sandhed meget inspirerende,« sagde Trump i en officiel udtalelse tirsdag.

Dronning Elizabeth inspicerer dog sin garde flere gange om året, og i særdeleshed i forbindelse med officielle statsbesøg.

Donald Trump gav Theresa May værtindegaven fra Helvede og forsøgte at forklare det som ”fake news” Præsidenten såede tvivl om premierminister Theresa Mays vigtigste politiske udspil. Kæmpeprotester i London.

The Independents royale kommentator, Richard Fitzwilliams, siger, at Trump udtalelser er »total fiktion«. Det er nemlig ikke usædvanligt, at dronningen inspicerer sin garde med statsoverhoveder, og slet ikke med amerikanske præsidenter, som hun har mødt 10 af i sine 66 år på tronen.

»Det er skik for dronningen at inspicere sin æresgarde med alle besøgende statsoverhoveder, når de besøger hende ved Windsor Slot,« siger han.

Golfspillende Trump vinkede til demonstranter i Skotland

Trumps påstand giver dog heller ikke megen mening, da dronningen netop har siddet på tronen i 66 år. Dronning Elizabeth overtog tronen i 1952 som 26-årig.

Besøget ved dronning Elizabeth gik ifølge det britiske kongehus ret gnidningsfrit. Trump brød kun enkelte gange etiketten, bl.a. da han glemte at bukke for dronningen, og under inspiceringen gik han foran hende.