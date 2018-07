Ny udmelding fra USA: Nordkoreansk atomnedrustning haster ikke

USA's præsident, Donald Trump, har lettet presset på Nordkoreas Kim Jong-un, når det kommer til at nedruste landets atomprogram. Trump har afsløret, at der ikke er nogen konkret deadline for, hvornår nedrustningen skal være fuldendt.

Det skriver The Guardian.

Trump har udtalt, at USA fortsat er i kontakt med Nordkorea omkring regimets nedrustning af atomprogrammet, og at samtalerne »går meget godt«.

Præsidenten sagde under et møde med Kongressen tirsdag, at det altså ikke haster med at droppet Nordkoreas atomvåben fuldstændigt.

»Vi har ingen tidsgrænse. Vi har ingen fartgrænse,« sagde han på mødet.

Umiddelbart efter Trumps møde med Kim Jong-un i Singapore i juni sagde præsidenten, at atomnedrustningen ville gå hurtigt, og Det Hvide Hus' sikkerhedskonsulent, John Bolton, sagde, at nedrustningen kunne være fuldendt inden for et år.

Da USA's udenrigsminister, Mike Pompeo, for nyligt var på besøg i Pyongyang kaldte Nordkorea USA's krav for "gangster-agtige", og møderne mellem de to lande førte ikke til mere, end der allerede var aftalt på mødet i Singapore.

Det virker dog alligevel til, at Nordkorea har i sinde at overholde de aftaler, der blev indgået mellem Kim og Trump. En af de aftaler, der blev lavet mellem Trump og Kim under topmødet i Singapore, var at aflevere rester af 55 amerikanske soldaters lig, der døde under krigen i Korea. De 55 lig vil ankomme til USA i næste uge.

Mike Pompeo har tidligere udtalt, at der er aftalt klare forpligtelser mellem de to lande, og at der vil blive genåbnet flere feltoperationer i Nordkorea for at lokalisere de 5.300 amerikanere, der aldrig vendte hjem.