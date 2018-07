JP i Helsingfors: Kloakdæksler er svejset til og svært bevæbnet politi er overalt - men Finland vil huskes for noget helt andet

Det er ikke just til at overse, at der sker noget specielt i den finske hovedstad Helsinki i løbet af mandag.

Gader er spærret af den indre del af byen, og overalt er der svært bevæbnet politi i anledning af, at den russiske præsident, Vladimir Putin, mødes med sin amerikanske kollega, Donald Trump.

Det fortæller Jyllands-Postens udsendte medarbejder og sikkerhedspolitiske korrespondent, Jørn Mikkelsen.

»Der er blevet taget diverse forholdsregler i forhold til sikkerheden, og blandt andet er alle kloakdæksler blevet svejset til. Det er en by, der er præget af topmøde,« siger han.

Ikke desto mindre er det et noget andet billede, Finland håber at indprente i bevidstheden hos de mange iagttagere over hele verden, der har rettet fokus mod landet netop i dag:

»Der er stolthed over, at Finland igen er vært for russisk-amerikansk topmøde. Det giver lejlighed til at få brandet Finland over for resten af verden som en vigtig mægler, og landets geografiske placering i midten mellem øst og vest, der engang var et problem under Den Kolde Krig, er nu blevet til et aktiv for finnerne,« siger Jørn Mikkelsen.

Finland har tidligere huset topmøder mellem russiske og amerikanske statsledere, blandt andet i 1994, da Bill Clinton og Boris Jeltsin mødtes i 1994.

Og selvom Finland gerne vil huskes som en mægler, har flere demonstranter valgt at vise deres protest mod særligt Donald Trumps entré i landet.

»Der er gjort klar til demonstrationer, men det fylder ikke lige så meget, som det gjorde i London under mødet mellem Donald Trump og Theresa May. Lørdag var der er par tusinde demonstranter, men der er ikke tale om store, organiserede protester,« siger Jørn Mikkelsen.

Mandagens topmøde begynder omkring klokken 12 dansk tid og ventes at slutte omkring klokken 16 dansk tid.

Herefter vil både Vladimir Putin og Donald Trump forlade landet igen.

»De to ledere vil drøfte relationerne mellem USA og Rusland og en række sikkerhedspolitiske emner,« hedder det i en meddelelse fra Det Hvide Hus. Kreml har ikke ytret sig mere detaljeret.

Næsten 2000 journalister forventes at ankomme til landet for at stå for dækningen af mødet mellem de to ledere.