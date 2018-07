Putin: Rusland forhindrede 25 millioner cyberangreb under VM

Mens fodboldelskere havde travlt med at følge med i VM i Rusland, kæmpede værtslandet tilsyneladende med at håndtere cyberangreb.

Næsten 25 millioner cyberangreb var rettet mod Rusland, siger præsident Vladimir Putin ifølge nyhedsbureauet Reuters.

USA: Rusland bruger sociale medier til at splitte amerikanerne

Rusland forhindrede de og flere andre angreb på den russiske it-infastruktur, udtaler han.

Han har ikke forklaret, hvilke aktører der skulle have stået bag angrebene.

Rusland er selv tidligere blevet anklaget for at stå bag cyberangreb mod andre lande, særligt i forbindelse med valg i Frankrig, Tyskland og USA.

USA's efterretningstjeneste har senest slået fast, at der er blevet opfanget »ihærdige russiske forsøg på at bruge sociale medier (...) til generelt at skabe splid og uoverensstemmelser i den amerikanske befolkning«.

Ruslands ageren er ikke »nødvendigvis rettet mod specifikke politikere eller politiske kampagner«, lyder det.

Anklageskrift: Trump opfordrede Rusland til at hacke Clintons email. Få timer efter var russiske spioner igang USA har tiltalt 12 russiske spioner for hacking og valgindblanding.

Derudover har en føderal storjury rejst tiltage mod 12 russiske efterretningsofficerer efter anklager om, at de skal have hacket Demokraternes computernetværk, da Hillary Clinton var præsidentkandidat i 2016.