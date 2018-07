Blå bøger: Donald Trump og Vladimir Putin

Frankrigs præsident er presset på hjemmefronten og har snart brug for at se konkrete resultater af sine mange reformer.

Belgien tabte sin anden VM-semifinale i historien. Det gør det svært ikke at håbe en lille smule på ristet hane i finalen.

Didier Deschamps nåede lige at sætte sig. Og så..

Donald Trump og Vladimir Putin mødes i Helsinki. Regioner afviste mulighed for at udskifte omdiskuteret it-system til sygehuse. Rusland vil invitere berygtet militant gruppe til møde med Putin.

Musikkæden 4Sound har på fire år formøblet næsten 25 mio. kr. Det har tvunget den norske ejer til at hive pengepungen frem. Finans

Episoden fandt sted sent lørdag aften.

Domstolsdirektør kalder situationen ved Retten i Aarhus for "dybt beklagelig" og vil mødes med retspræsident.

Donald Trump og Vladimir Putin mødes i Helsinki. Regioner afviste mulighed for at udskifte omdiskuteret it-system til sygehuse. Rusland vil invitere berygtet militant gruppe til møde med Putin.

Bliv klogere på de to præsidenter her:

Mandag mødes USA's præsident og Ruslands præsident i Helsinki i Finland for at drøfte verdenssituationen.

Domstolsdirektør kalder situationen ved Retten i Aarhus for "dybt beklagelig" og vil mødes med retspræsident.

Ferietiden er en oplagt mulighed for at lave kreative ting.

Jyllands-Posten anvender cookies til at huske dine indstillinger, statistik og målrette annoncer. Når du fortsætter med at bruge websitet, accepterer du samtidig brugen af cookies. Læs mere om vores brug her