Theresa May: Donald Trump ville have mig til at sagsøge EU - og droppe brexit-forhandlinger

Da den amerikanske præsident, Donald Trump, i denne uge mødtes med sin britiske kollega, Theresa May, diskuterede de blandt andet de verserende brexit-forhandlinger.

Men også tidligere har Donald Trump givet den britiske premierminister velmente råd i forhold til Storbritanniens exit fra EU, siger hun i et interview med BBC.

Donald Trump gav Theresa May værtindegaven fra Helvede og forsøgte at forklare det som ”fake news” Præsidenten såede tvivl om premierminister Theresa Mays vigtigste politiske udspil. Kæmpeprotester i London.

Donald Trump udtalte fredag, at han havde givet May et forslag, som hun havde fundet for voldsomt.

Nu afslører Theresa May, hvad rådet handlede om:

Nye problemer for May: Minister træder tilbage efter »mere end 2.000 upassende beskeder« til to kvinder

»Han sagde, at jeg burde sagsøge EU. Sagsøg EU - lad være med at forhandle med dem,« siger hun.

Theresa May fastholder dog sin brexit-plan om at finde en løsning i samarbejde med EU, forklarer hun.

Torsdag præsenterede Theresa May planerne i en hvidbog, som hendes regering kalder en plan for en »principfast og praktisk« udtræden af EU.

»Det, som vi kommer med, er en fremlæggelse af det, som den britiske befolkning stemte for«, siger May om udspillet

I den længe ventede hvidbog foreslår briterne et nyt sikkerhedsmæssigt partnerskab med EU. Samtidig lægger den britiske regering op til, at Storbritannien og EU opretholder et frit marked for varer - med et løsere forhold omkring tjenesteydelser.

Premierministerens plan for det brexit fik i denne uge blandt andet udenrigsminister Boris Johnson og brexit-minister David Davis til at trække sig i protest.