Flere turistfirmaer er klar til at udfase ture, der involverer at svømme med hval- og delfinunger. Det skal ske for at mindske de forstyrrelser dyrene oplever fra mennesker og beskytte dyrenes naturlige habitat.

Det skriver The Independent.

Et stigende antal turister er de seneste år også begyndt at benytte selfiestænger, når de svømmer med de populære havdyr, og det vil turistfirmaer også forsøge at begrænse så meget som muligt. Derudover skal svømmetiden med de voksne dyr begrænses til maksimum en halv time.

Organisationen for beskyttelse af hvaler World Cetacean Alliance (WCA) har for nyligt udstedt nye forholdsregler for svømning med hvaler og havdyr. Turister skal hermed begrænse antallet i den gruppe, de svømmer med, holde fast i overfladereb og overholde distancekravene til dyrene.

Flere steder benytter man sig i stedet af hval- og delfinkiggeri fra både, og ifølge WCA er det en meget bedre måde at opleve dyrene på, da dyrenes naturlige opførsel ikke bliver forstyrret på samme måde.

WCA, der udgøres af velgørenhedsorganisationer, forskere og turistfirmaer, har udtalt, at selvom de nye forholdsregler balancerer beskyttelsen af dyrene med drift af turistvirksomheder, så er det alligevel første gang, at der bliver trukket en hård linje ved svømning med hvalunger.

Hvalunger er nemlig særligt udsatte, når det kommer til forstyrrelser, og turister, der kommer tæt på mor og unger, kan nedsætte den tid, dyrene ellers bruger på hvile. De giver også en større risiko for, at rovdyr kan komme til ungerne, hvis mor og unge skilles ad.

Organisationen mener, at den stigende interesse for at svømme med havdyr i særdeleshed skyldes naturdokumentarer, der viser dyrene i smukke omgivelser.