Efter fælles lotterisejr: Canadisk kvinde vil hive nevø i retten over jackpot-gevinst

Det plejer at frembringe glæde og smil, når folk finder ud af, at de har vundet jackpotten. Det var dog ikke helt tilfældet for en kvinde og hendes nevø i Nova Scotia i Canada.

I hvert fald ikke for kvinden, der efter præmieuddelingen truede med at hive sin nevø i retten for at få hans halvdel af den store jackpot på 1,2 mio. dollars, der svarer til 7,6 mio. danske kroner.

Det skriver CBC.

Barbara Reddick og hendes nevø, Tyrone MacInnis poserede for kameraerne med den enorme check, der bar begge deres navne. Det var dog kun Tyrone MacInnis, som havde et smil fra øre til øre.

Efter billeder af de to vindere var blevet taget, pegede Barbara Reddick på sin nevø og sagde: »Vi ses i retten«.

»Det var min kupon. Jeg købte den, og nu lyver han, og fortæller alle, at jeg sagde, vi skulle dele den. Jeg hiver ham i retten. Jeg får mig en advokat i morgen. Det kan i skrive,« sagde Barbara Reddick til de fremmødte reportere.

Lottospiller vandt tre milliarder kr. i amerikansk lotteri

Begge navne stod dog på vinderkuponen, og nevøen holdt fast i, at de to havde en aftale om at dele en eventuelt gevinst. Her mente Reddick dog, at det kun gjaldt, hvis gevinsten var alt andet en jackpotten.

»Jeg skrev hans navn på kuponen for heldets skyld, fordi han er som en søn for mig. Eller det var han. Han var heldig, men ikke heldig nok til en halv million dollars,« fortsatte Barbara Reddick.

Lotterispillet, der hedder Chase the Ace, uspringer af en velgørenhed, hvor to lokale brandstationer får finansieret nye brandbiler og andre redningskøretøjer.

Alt overskydende går så til en samlet pulje, der altså blev større, jo flere, der købte kuponer til lotteriet, og det var altså den største pulje, Barbara Reddick og Tyrone MacInnis vandt.