Trump og May er klar til handelsaftale efter brexit

Den britiske premierminister, Theresa May, og USA's præsident, Donald Trump, er enige om at indgå en ambitiøs handelsaftale, efter at Storbritannien forlader EU.

Det siger May på en pressekonference efter fredagens møde med Trump, hvor de blandt andet har drøftet det økonomiske samarbejde, efter at Storbritannien forlader EU.

- Hvad end I gør, er okay med os. Lad os bare sikre os, at vi kan handle sammen, sagde Trump.

På et spørgsmål fra BBC afviser Trump, at han skulle have kritiseret Mays bløde brexit-kurs i en udtalelse inden mødet med May.

Tabloidavisen The Sun, som fik et interview med præsidenten, citerer Trump for at sige, at May har "kuldsejlet" brexit, og han advarer om, at hun kan have ødelagt chancerne for en handelsaftale med USA.

Men det blev taget ud af sammenhæng, hævder Trump på pressekonferencen med May.

- Det hedder "fake news", siger præsidenten.

Under fredagens møde talte de to ledere også om et styrket økonomisk og sikkerhedsmæssigt samarbejde mellem USA og Storbritannien.

Mens de to ledere talte på fredagens pressekonference, var tusindvis af mennesker samlet i Londons gader for at demonstrere mod Trumps besøg i Storbritannien.

Præsidenten sagde ved ankomsten til Storbritannien torsdag aften til tabloidavisen The Sun, at de planlagte protester fik ham til at føle sig uvelkommen, og at han derfor ville undgå det centrale London.