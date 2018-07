USA beder FN stoppe olieleverancer til Nordkorea

USA beder FN's Sikkerhedsråd om at stoppe alle leverancer af raffinerede olieprodukter til Nordkorea.

Ifølge en amerikansk rapport, som er sendt til et sanktionsudvalg under FN, har Nordkorea overtrådt begrænsningerne af import af olieprodukter.

Det er en overtrædelse af FN-sanktionerne mod landet, lyder det fra USA.

Leverancerne skal være foregået via nordkoreanske skibe, der får overført olie fra andre skibe i internationalt farvand. Det viser et dokument, som nyhedsbureauet Reuters har set.

I årets fem første måneder har 89 nordkoreanske skibe på ulovlig vis sejlet ind i en nordkoreansk havn med lasten fuld af olie, som de havde fået fra andre skibe på havet.

USA nævner ikke i rapporten, hvilke lande, der forsyner Nordkorea med olie.

Men i december skrev Reuters, at russiske skibe havde forsynet Nordkorea med olie på denne måde.

Beskyldningen om, at Nordkorea har brudt FN-sanktionerne, kommer samtidig med, at USA forsøger at overbevise Nordkorea om at opgive sine atomvåben.

Nordkorea er afhængig af importerede olieprodukter for at få sin kriseramte økonomi til at hænge sammen.

Det var ikke umiddelbart muligt at få en kommentar fra Nordkoreas FN-mission.