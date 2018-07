Ugens udvalgte billeder

Storbritanniens Chris Froome (th) og belgiske Jasper De Buyst efter et styrt under Tour de France inden målbyen Fontenay Le-Comte, Frankrig. Foto: Jeff Pachoud/AP

Luftballoner flyver over Kaunas i Litauen under den internationale 100 Hot Air Balloon Fiesta "Wind of Freedom" Foto: Petras Malukas/AFP

Ryttere udfører et koreograferet kavaleriangreb under den 14. Tan-Tan Moussem Berber festival i den vestlige marokkanske ørkenby Tan-Tan. Foto: Karim Sahib/AFP

Landsbyboere inspicerer et hus, der blev beskadiget under kamp mellem demonstranter og soldater. De flygter ud af huset efter at have hørt, at soldaterne er på vej tilbage til landsbyen omkring 60 kilometer syd for Srinagar i det indisk kontrollerede Kashmir. Foto: Dar Yasin/AP