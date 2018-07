Nato-chef lover stærk forsvarsalliance trods Trumps vrede

Den amerikanske præsident har talt med store bogstaver før et topmøde onsdag og torsdag i forsvarsalliancen Nato: De europæiske medlemslande skal bruge flere penge på forsvar, USA skal bruge mindre.

Ved sin ankomst til topmødet konstaterer Natos generalsekretær, Jens Stoltenberg, at Donald Trump udtaler sig bombastisk, men han føler sig sikker på, at lederne nok skal blive enige om at "levere varen".

- Det er meget vigtigt, at vi på dette topmøde kan vise, at Nato kan levere, siger Stoltenberg.

Trump i frontalangreb på Tyskland før Nato-topmøde

Spliden bunder i en ulige fordeling af byrden. Medlemmerne af alliancen blev på et topmøde i Wales 2014 enige om et mål for de nationale forsvarsbudgetter på to procent af bnp i løbet af ti år.

Det har Trump ikke haft tålmodig til, og der er heller ikke noget, der tyder på, at alle lande vil kunne nå dette mål i 2024. Enkelte lande bruger mindre end en procent.

Det gælder blandt andet topmødets værtsland, Belgien.

- Jeg forventer en åben og ærlig diskussion. Der er uenigheder, og nogle af dem har ikke noget med Nato at gøre, men derimod handel, mens andre har med Nato at gøre, siger Stoltenberg.

Diplomater har forberedt en kontrolleret Trump-sprængning Trump blander handel og sikkerhed sammen. Det gør Nato nervøs før topmøde.

Forsvarschefen hæfter sig ved, at forsvarsbudgetterne i Europa vokser.

- Vi så sidste år den største stigning i forsvar blandt de europæiske lande, siger Stoltenberg.