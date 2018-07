Analyse: Britiske jordskælv kan ryste Europa

BRUXELLES/LONDON



Det var et mindre jordskælv under premierminister Theresa May, da brexit-minister David Davis søndag aften trak sig. I fredags havde hun ellers efter to års kamp endelig fået samlet sin regering om en fælles kurs over for EU. Men så gik forhandleren i protest.

Mandag blev jordskælvet vildere endnu, da udenrigsminister Boris Johnson også skred. Han havde forinden kaldt Mays position »en lort«, der skulle poleres, og ville altså ikke selv lægge fingre til den øvelse.



Selv om de britiske skælv ikke slår direkte revner på kontinentet, så kan rystelserne mærkes. Og efterskælv kan sprede sig længere end Johnsons farvel.

Udfordringen for resten af EU’s 27 lande er det ur, der tæller ned til den 29. marts 2019, hvor brexit træder i kraft. Hvis der ikke kommer en aftale inden da, kan det føre til aflysning af fly til London, problemer for baconsalget til de britiske morgenborde og usikre rettigheder for de millioner af europæere, der lever i Storbritannien.

Det er ikke engang fordi, fredagens udspil fra briterne løser de store problemer. Set fra Bruxelles er det forsat et forsøg på at få alle goderne fra det indre marked, uden at ville leve op til alle forpligtelserne.

Brexit-kaos og ministerafgange i London Afgående minister raser: Theresa May gør Storbritannien til en koloni under EU Premierminister Theresa May har mistet to af sine topministre, og det er uvist hvad der sker nu - både med hende og med brexit.

Men havde det så i det mindste været en fast britisk position, ville EU-Kommissionens forhandlere dog vide, hvad de stod overfor. Den viden må Europa fortsat vente på. Usikkerheden om Mays lederskab er stor, og kastes hun ud i et internt opgør om magten, kan processen brænde helt sammen. Hvis 48 konservative parlamentsmedlemmer kræver det, skal der holdes mistillidsafstemning i partiet.

Overlever May det hele, består stadig usikkerheden om, hvorvidt hun kan få en eventuel brexit-aftale godkendt i parlamentet.



Mens Bruxelles-forhandlerne følger det britiske sommertivoli, kan de skæve mod nedtællingsuret. Og ganske vist står briterne umiddelbart med de største problemer. Men læne sig tilbage og være ligeglad, det kan Europa ikke.



Trump på banen

Den britiske ballade rammer, mens USA’s præsident, Donald Trump, i denne uge kommer til Bruxelles for at kritisere europæerne for ikke at investere nok i Natos sikkerhed. Bagefter mødes han med Europas hovedfjende, Vladimir Putin.

Spørgsmålet er, om de europæiske ledere i dette ustabile storpolitiske billede har lyst til at støde Theresa May og Storbritannien endnu længere fra sig.