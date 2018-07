Brasilianske dommere tovtrækker om ekspræsidents fængsling

Den populære ekspræsident Luiz Inacio Lula da Silva, som i øjeblikket afsoner en lang fængselsstraf for korruption, ved ikke, om han er fri eller fængslet.

Søndag eftermiddag blev han først beordret løsladt af en dommer, men den afgørelse blev omstødt kort efter. Søndag aften har myndighederne så igen beordret præsidenten på fri fod.

Ekspræsidenten skal løslades straks, har dommer Rogerio Favreto slået fast.

Det står ikke klart, om politiet vil efterkomme ordren fra Favreto, da den dommer, som har ansvar for sagen, tidligere søndag omstødte Favretos første afgørelse.

Det fungerer normalt sådan, at den dommer, som oprindeligt fældede dom, også er den, som skal give politiet besked om en løsladelse.

72-årige Lula afsoner i øjeblikket en 12 års fængselsdom for korruption, men han er stadig yderst populær i Brasilien.

Han benægter stadig alle beskyldninger, og dommen mod ham har skabt splittelse i befolkningen.

Han fører meningsmålinger før præsident-, parlaments- og regionsvalget til oktober.

Selv har ekspræsidenten lovet sine støtter, at de kan finde ham på stemmesedlen.

Flere hundrede tilhængere mødte søndag op ved fængslet i Curitiba efter dommer Favretos første ordre om at løslade ekspræsidenten.

Lulas advokat har argumenteret for, at hans klient ikke skulle have været fængslet, før alle ankemuligheder var udtømt.

Søndag erklærede dommer Favreto sig enig i den betragtning og beordrede Lula løsladt.

Dommer Sergio Moro, der idømte Lula 12 års fængsel for korruption, kom dog hurtigt med en kontraordre om at beholde Lula i fængslet.

En anden dommer, Joao Pedro Gebran Neto, der behandler sagen ved en føderal domstol, bakkede siden Sergio Moro op og krævede, at ekspræsidenten forblev bag tremmer.