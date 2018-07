Mexicos tiltrædende præsident, Andrés Manuel López Obrador, har fremlagt en omfattende plan, der skal bringe den mange år lange narkotikakrig i landet til en afslutning.

Siden 2006 har kampe mellem Mexicos narkotikakarteller kostet over 200.000 mennesker livet.

Det er nu planen at skærpe våbenkontrollen og få en del kriminelle under kontrol ved at tilbyde amnesti og kortere fængselsstraffe. Desuden vil unge, der holder sig fra stoffer, få stipendier, og nogle stoffer skal afkriminaliseres.

En ny lov om amnesti er en central del af den nye strategi.

- Denne del af programmet er en del af "Mexico for Fred". Det skal hjælpe unge, som af forskellige grunde - måske ved afpresning eller for at overleve - er blevet kriminelle, siger Alfonso Durazo, der er kandidat til at blive landets nye minister for sikkerhed.

Han siger, at der kan være hundredtusinder af unge, der arbejder som vagter eller spejdere for grupper, der er en del af den organiserede kriminalitet. Det er personer på dette lave niveau, Durazo vil hjælpe ud af det kriminelle miljø.

Olga Sanchez, som ventes at blive ny indenrigsminister, siger, at der vil blive oprettet sandhedskommissioner, og at årsagerne til fattigdom vil blive bekæmpet.

- Vi vil gå ud markant og kæmpe for at få dem væk fra narkotika, siger Sanchez.

López Obradors modstandere kritiserede unde hele valgkampen hans idéer om amnesti til kriminelle, men han vandt en jordskredssejr ved valget den 1. juli.

Den venstreorienterede Obrador bliver indsat som præsident den 1. december.

Han har i årevis ført kampagne på, at han er den eneste mand, der kan genoprette troen på demokrati i Mexico. Hans popularitet er vokset støt i takt med vreden blandt Mexicos 90 millioner vælgere over de traditionelle partier og ikke mindst den omfattende kriminalitet og korruption.