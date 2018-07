Diabetiker måtte ikke have energidrik med til koncert - nu har hun fået erstatning

En nordirsk kvinde med type 1-diabetes er blevet tilkendt 2.000 pund, hvilket svarer til knap 17.000 kr., i erstatning, efter hun fik konfiskeret sin sukkerholdige energidrik af sikkerhedsvagten til en koncert i 2016.

Dommeren vurderede det til at være diskrimination med den begrundelse, at koncertarrangøren Eventsec havde forsømt at justere dens forbud mod at medbringe egne drikkevarer til koncerten, så det bl.a. også tog hensyn til diabetikeres særlige behov.

Det skriver BBC.

Som type 1-diabetiker kan det være nødvendigt altid at have en juice, lidt druesukker eller noget andet kulhydratholdigt på sig, hvis blodsukkeret skulle gå hen og blive lavt.



Derfor havde den dengang 18-årige Kayla Hanna fra Nordirland taget en såkaldt Lucozade, som er en slags energidrik, med sig under armen til koncert med Red Hot Chili Peppers. Ligesom hun altid plejer at gøre det.

Men da hun blev visiteret ved indgangen, fik hun at vide af sikkerhedsvagten, at hun ikke kunne få energidrikken med ind. Det var selvom hun endda havde vist vedkommende sine insulinpenne som bevis for, at hun rent faktisk var diabetiker.

»Sådan nogen kan alle have,« lød svaret i første omgang.

Sikkerhedsvagten konsulterede dernæst en kollega, og sammen fandt de frem til, at energidrikken ville forbryde sig på koncertarrangørens retningslinjer, hvis den fik lov til at komme med ind.

Kayla Hanna fik besked på at købe sine egne drikkevarer inde til selve koncerten, hvilket gjorde hende både vred og en smule nervøs, da musikken først begyndte at spille.

Hun blev så fortørnet over episoden, at hun besluttede sig for at lægge sag an mod koncertarrangøren. Og nu har hun altså vundet.

»Når dette problem nu er blevet belyst, håber jeg virkelig ikke, at det kommer til at ske igen for hverken mig eller andre mennesker med diabetes,« sagde Kayla Hanna efter retssagen.