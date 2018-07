Elon Musk byder ind med hjælp til indespærrede drenge

Marinesoldater, dykkere og internationale eksperter arbejder allerede på højtryk for at hjælpe 12 thailandske drenge og deres fodboldtræner ud af den grotte, hvor de har siddet indespærret i snart to uger.



Men nu får de yderligere forstærkning.

På Twitter har den entreprenante forretningsmagnat Elon Musk meddelt, at han lørdag vil sende specialuddannede ingeniører til Thailand for at give en hånd med i redningsarbejdet.

Det skriver CNN og er siden blevet bekræftet af de thailandske myndigheder.

Indespærrede fodbolddrenge samler et splittet Thailand

Ifølge Elon Musk er det ingeniører fra firmaet Boring Company, der har erfaring i at bygge underjordiske tunneler i Los Angeles, og rumoperatøren SpaceX - begge ejet af hovedpersonen selv - der skal hjælpe redningsarbejderne med at pumpe vand ud af grotten.

Angiveligt fordi de »har avanceret jordradar og er ret gode til at grave huller,« som han skriver.

Og den sydafrikanskfødte entrepenør kommer desuden med et meget konkret bud på, hvordan det skal gøres.

»Indsæt et rør af nylon med en diameter på en meter gennem grottenetværket. Blæs det derefter op, som man gør det i en hoppeborg. Dette vil forhåbentlig kunne skabe en lufttunnel, som er fleksibel nok til at kunne tilpasse sig grottens snævre passager,« skriver han på Twitter.

Maybe worth trying: insert a 1m diameter nylon tube (or shorter set of tubes for most difficult sections) through cave network & inflate with air like a bouncy castle. Should create an air tunnel underwater against cave roof & auto-conform to odd shapes like the 70cm hole.— Elon Musk (@elonmusk) 6. juli 2018

De thailandske drenge og deres fodboldtræner befinder sig i en hule cirka fire kilometer inde i Tham Luan-grotten, hvor de har siddet indespærret siden den 23. juni.

Målet er at lære drengene at dykke og guide dem ud fra grotten, men på grund af grottens længde og snævre passager kan det dog vise sig at blive en meget vanskelig opgave, vurder en række eksperter.

Overblik over grottesystemet, hvor fodbolddrengene og deres træner er indespærret: