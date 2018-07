Gæster på vej ind til modeshow i Dior's modehus i Paris, Frankrig. Foto: Regis Duvignau/Reuters

En jockey styrer sine tyrer, under et tyreløb i udkanten af Islamabad, Pakistan. Foto: Faisal Mahmood/REUTERS

En brandmand med en brandslage forsøger at stoppe en naturbrad i at brede sig til den anden side af Highway 20 nær Clearlake Oaks, Californien. Foto: Noah Berger/AP

Kroatiske fodboldfans, i Zagreb, fejrer at Kroatien har slået Danmark ud af fodbold VM i Rusland. Foto: Denis Lovrovic/AFP

For fjerde år i træk stoppede myndighederne en pride-parade i Istanbul, Tyrkiet. Her en LGBT aktivist i kamp mod politiet. Foto: Bulent Kilic/AFP

En mand får kastet vin på sig, da han deltager i et vinkamp i den lille landsby Haro i det nordlige Spanien. Hundredvis af vinbønder deltager i denne berømte sommerstrid, hvor man kaster rødvin over hinanden. Foto: Alvaro Barrientos/AP

En kvinde går på catwalken under Miss Cholita skønhedskonkurrence i La Paz, Bolivia. Aymara kvinder deltager i Miss Cholita Pacena 2018-festivalen, en årlig konkurrence, der anerkender indfødte kvinders mode og skønhed. Foto: Juan Karita/AP

Landsbyboere forsøger at fange penge og offergaver som bliver kastet ned i Bromo vulkanens krater af folk fra Tengger stammen, som en del af Yadnya Kasada-festivalen i Probolinggo, øst Java-provinsen, Indonesien. Foto: Juni Kriswanto/AFP

Det italienske Carabinieri falder med sin hest under en parade forud for Palio of Siena hestevæddeløbet, Italien. Foto: Stefano Rellandini/REUTERS

Indiske landsbyboere og brandvæsenet redder en arbejder der er fanget i mudderet efter et jordskred på en byggeplads i Agartala, hovedstaden i den nordøstlige delstat Tripura, Indien. Foto: Arindam Dey/AFP

Hvideruslands præsident Alexander Lukashenko, deltager i en militær parade, der markerer uafhængighedsdagen i Minsk, Hviderusland. En af soldaterne har tabt sin ene sko. Foto: Sergei Gapon/AP

Israelsk politi tilbageholder en palæstinensisk pige i den palæstinensiske beduin-landsby Al-Khan al-Ahmar nær Jericho i den besatte Vestbred. Foto: Mohamad Torokman/REUTERS

En lokal kommunalarbejder sidder vagt ved et mandehul på en oversvømmet gade efter kraftig regn i Mumbai, Indien. Foto: Rajanish Kakade/AP

Med New Yorks skyline i baggrunden eksploderer fyrværkeri under et uafhængighedsdagshow over East River, den 4. juli i New York. Foto: Andres Kudacki/AP

Dyrerettighedsaktivister demonstrerer for afskaffelsen af tyrefægtning dagen før starten på den berømte San Fermin festival i Pamplona, Spanien. Foto: Susana VeraSusana Vera/REUTERS

En gruppe kvinder står overfor en række kvindelige politibetjente i kampudstyr, før en feministisk march i Santiago, Chile. Foto: Luis Hidalgo/AP

Ceremoniemester George Shea meddeler, at regerende champion Joey Chestnut, nr. to fra højre, vinder mændenes konkurrence om Nathan's Famous Fourth of July hotdogs spisekonkurrence i de sidste sekunder af konkurrencen. Joey Chestnut brød sin egen verdensrekord ved at spise 74 hotdogs på 10 minutter. Foto: Mary Altaffer/AP