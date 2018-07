Anholdelse af diplomat skaber spændinger mellem Iran og EU

Iran har indkaldt ambassadørerne fra Frankrig og Belgien samt Tysklands chargé d'affaires for at protestere mod anholdelsen af en iransk diplomat i Tyskland, skriver nyhedsbureauet Fars med henvisning til det iranske udenrigsministerium.

- Den iranske viceudenrigsminister har givet udtryk for den islamiske republiks kraftige protest over anholdelsen af en iransk diplomat. Han bør frigives øjeblikkeligt.

Sådan hedder det i en erklæring fra en talsmand, som henviser til Wien-konventionens regler om diplomatisk immunitet.

Han tilføjer, at anholdelsen af den iranske diplomet er et led i et plot, som skal skade relationerne mellem Iran og Europa på et tidspunkt, hvor præsident Hassan Rouhani er på en rundrejse i et forsøg på at redde atomaftalen.

Den iranske diplomat er blandt flere anholdte i Belgien. Myndighederne sigter en gruppe for at have haft planer om at udføre et bombeangreb mod en iransk eksilgruppe i Frankrig sidste lørdag.

I alt er seks personer anholdt i Belgien, Frankrig og Tyskland.

Frankrig og Tyskland vil sende to mænd - deriblandt den iranske diplomat - til Belgien. Her vil de blive forelagt beskyldningerne om et bombeangreb mod iranere i eksil.

Fra Østrigsk side er der onsdag kommet udmelding om, at man forventer, at Iran vil kaste lys over sagen omkring den iranske diplomat, som er udstationeret i Wien, men som blev anholdt i Tyskland.

Sagen kastede skygger over den iranske præsident Hassan Rouhanis besøg i Østrig onsdag.

Iran har givet udtryk for, at landet ikke har noget at gøre med sagen, og at den foregår "under et forkert flag".

Det påståede angreb skulle have være rettet mod et møde i Villepinte nord for Paris lørdag.

Her var hvor tusindvis af medlemmer af den iranske opposition til stede ligesom nære allierede af præsident Donald Trump - deriblandt Trumps personlige advokat, Rudy Giuliani.

Giuliani sagde på mødet, at Trump vil kvæle luften ud af "Irans diktatoriske ayatollaher".

De føderale myndigheder i Bruxelles anklager et ægtepar - begge belgiske statsborgere af iransk oprindelse - for at have planlagt at udføre et bombeangreb i Paris lørdag.

Politiet har fundet et halvt kilo sprængstof af typen TATP og en udløser i ægteparrets bil. Sprængstoffet kunne have udløst en betydelig eksplosion.