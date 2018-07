Hedebølge har kostet seks mennesker livet i Montreal

Seks personer er døde i forbindelse med en hedebølge i Montreal, der ligger i den canadiske provins Quebec.

Det rapporterer det canadiske medie CBC News.

Ekstrem varme og høj luftfugtighed har de seneste dage præget Montreal, hvor temperaturerne i weekenden lå på 45 grader.

Siden weekenden har alarmcentralen modtaget et rekordhøjt antal opkald. Alene mandag og tirsdag ringede mindst 640 borgere for at få fat på en ambulance.

Det har fået myndighederne til at iværksætte en beredskabsplan, fortæller byens borgmester, Valerie Plante, på et pressemøde sent tirsdag aften dansk tid.

I forbindelse med nødberedskabet har organisationer, der arbejder med og hjælper hjemløse, modtaget 17.000 liter vand.

Derudover er åbningstiderne for byens svømmehaller og udendørsbassiner udvidet, så borgerne i Montreal har et sted at søge hen, hvis de vil køles ned, siger borgmesteren.

Byens politi og brandvæsen er ved at gennemgå tusindvis af hjem for at se, hvordan beboerne har det i varmen.

Indtil nu har 1300 hustjek ført til, at en person er blevet sendt på hospitalet, oplyser chef for brandvæsenet Bruno Lachance.

I 2010 kostede ekstrem varme 106 mennesker livet i Montreal.

Byens direktør for offentlig sundhed, Mylène Doruin, frygter, at den nuværende hedebølge vil koste flere liv.

Doruin siger til CBC News, at borgernes sikkerhed "har absolut højeste prioritet".