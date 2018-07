Fakta: Dramatiske redningsaktioner med lykkelig udgang

Efter 10 dage lykkedes det endelig mandag redningsmandskab at finde de 12 fodbolddrenge og deres træner, der er spærret inde i en grotte i Thailand.

Redningsmandskaberne har siden den 23. juni ledt i det oversvømmede kompleks af grotter i Chiang Rai i det nordlige Thailand, hvor drengene og deres træner var krøbet i ly for regnen. Myndighederne frygter dog, at det vil tage lang tid at redde drengene ud.

Læs her om andre redningsaktioner, der endte lykkeligt:

Gramat, Frankrig 1999:

22. november nåede et redningshold frem til syv mænd, som havde været fanget i et grottesystem i det sydvestlige Frankrig i ti dage.

Alle mændene, der havde erfaring med at udforske og vandre i grotter, blev fanget i grotten, da voldsomme storme skabte oversvømmelser, der afskar dem fra udgangen.

Et eksperthold borede flere skakter ind i klippen for at lokalisere dem, og en efter en blev redningsmandskabet firet ned i en af skakterne og fulgte derefter en underjordiske flod frem til mændene.

De havde omhyggeligt rationeret deres mad og havde stadig vand og lys nok til endnu to dage, da de blev fundet.

Kamtjatka-halvøen, Rusland 2005:

4. august blev syv russiske søfolk fra den russiske Stillehavsflåde fanget i en ubåd, der lå fastklemt under 190 meter vand ud for Kamtjatka-halvøen.

Den særlige dybvandsubåd hørte til et stort redningsfartøj, der var i gang med en redningsøvelse, da ubåden tilsyneladende blev fanget af et eller andet på havbunden, da den skulle op igen.

Mandskabet blev reddet, da en fjernstyret britisk undervandsrobot overskar de fiskenet, kabler og antenner, den sad fast i. Derefter kunne de russiske bjærningsskibe hæve ubåden.

Det britiske bjærgningsmandskab blev efterfølgende hædret af præsident Putin.

Copiapo, Chile 2010:

5. august blev 33 mænd fanget i guld- og kobberminen San Jose omkring 600 meter under jorden, da minen kollapsede. 69 dage senere - den 13. oktober - blev de reddet ud - svage, men i live.

edningsmandskabet havde opgivet at finde dem i live, da boreholdet endelig ramte den sikkerhedstunnel, hvor mændene havde søgt tilflugt.

Fra starten indførte sjakbajs Luis Urzua strenge rationeringer, der betød, at hver mand fik en slurk mælk og en skefuld tun hver anden dag.

Unterberg, Tyskland 2014:

8. juni blev grotteforskeren Johann Westhauser kvæstet af nedfaldende klippestykker, der ramte ham i hovedet og brystet i Riesending-grotten 1000 meter under jorden. Westhauser fik blandt andet kraniebrud.

En 42-årig forsker, der var med på ekspeditionen, kravlede alene ud af grotten for at hente hjælp.

Det tog 12 timer at kravle op, og først efter 36 timer var de første redningsfolk fremme.

Redningsholdet, der talte 202 personer, var seks dage om at transportere den 52-årige forsker op fra grotten. 70 redningsarbejdere arbejdede nede i grotten, deriblandt syv læger.

Den 52-årige forsker blev hejst op i etaper, efter at der blev bygget fem bivuak-stationer forskellige steder, hvor hans båre kunne holdes i ro i den smalle grotte ved Riesending på grænsen mellem Tyskland og Østrig.