Italien donerer skibe til Libyen for at stoppe migranter

Italien vil donere flere skibe til den libyske kystvagt for at begrænse antallet af migranter, der søger over Middelhavet mod Europa.

Det oplyser den italienske regering efter et møde sent mandag ifølge nyhedsbureauet dpa.

Skibene kommer fra den italienske kystvagt og politienheden Guardia di Finanza, der hører under landets økonomi- og finansministerium.

Det italienske nyhedsbureau Ansa citerer transport- og infrastrukturminister Danilo Toninelli for at sige, at Libyen vil modtage 12 fartøjer, heraf ti fra kystvagten.

Den libyske kystvagt modtog allerede sidste år fire fartøjer fra Italien samt finansiering og uddannelse.

Italiens nye regering fører en hård indvandringspolitik og ønsker, at migranter, der bliver opfanget i Middelhavet, bliver sendt tilbage til Libyen i stedet for at blive fragtet videre til Europa.

Indenrigsminister Matteo Salvini tillader ikke fartøjer, der er drevet af velgørenhedsorganisationer, at fragte migranter til italienske havne.

Han har samtidig afvist rapporter om, at migranter, der vender tilbage til Libyen, risikerer tortur og misbrug som en "løgn".

Tidligere mandag oplyste en talsmand for FN's migrantorganisation (IOM), at næsten 9000 migranter er vendt hjem fra Libyen gennem et frivilligt program i løbet af de seneste seks måneder.

Således er 8938 mennesker vendt tilbage til cirka 30 afrikanske og asiatiske lande fra Libyen siden årets begyndelse, skriver nyhedsbureauet AFP.

I 2017 hjemsendte IOM næsten 20.000 mennesker fra Libyen. Et tal, som organisationen håber vil stige til 30.000 i år.

Misbrug af flygtninge og migranter er udbredt i Libyen. Her bliver de udnyttet i det kaos, der har regeret, siden den libyske leder Muammar Gaddafi i 2011 mistede magten til oprørshæren.

Tusindvis af mennesker har de seneste år krydset Libyens sydlige grænse og rejst videre til middelhavskysten, hvorfra menneskehandlere driver både til Europa.

Søndag oplyste IOM, at 10.000 mennesker er blevet returneret til libyske kyster af landets kystvagt i år.