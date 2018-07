Sydafrikansk kvinde fundet i live i fryser på lighus

En sydafrikansk kvinde, som førstehjælpere havde erklæret død efter en voldsom bilulykke, blev senere fundet i live i en fryser i lighuset, oplyser redningstjenesten i Johannesburg.

Ambulancetjenesten Distress Alert bekræfter, at den unavngivne kvinde var blevet erklæret død på stedet af ambulancefolkene, som var kaldt ud til ulykken uden for Carletonville, sydvest for Johannesburg.

Teknikere i lighuset konstaterede flere timer efter ulykken, at kvinden, der var blevet lagt i en fryser, var i live.

Dette var tidligt om morgenen den 24. juni.

Ved ulykken rullede ofrenes bil rundt med stor fart, og de tre personer i bilen blev slynget ud. To af dem blev dræbt på stedet.

- Vi fulgte procedurerne. Vi forstår ikke, hvordan det kunne ske, siger ambulancetjenestens driftsleder, Gerrit Bradnick, til nyhedsbureauet AFP.

- Alle ansatte er fuldstændigt rystede. Vi giver os ikke af med at erklære de levende for døde. Det er vores opgave at holde folk i live, siger han.

Kvinden, som blev bragt til Carletonvilles hospital, da det blev klart, at hun var i live, havde ikke vist nogen tegn på liv, da hun først blev bragt til lighuset, siger Bradnick.

Alle de påkrævede undersøgelser blev foretaget: åndedræt og puls, og derefter blev patienten erklæret død, siger han.

Selskabet har nu indledt en omfattende undersøgelse for at få klarlagt, hvordan det kunne ske.

Førstehjælperne er uddannet til at konstatere dødsfald. Det er vi ikke, siger ansatte på lighuset i Carletonville ifølge avisen Sowetan.

- Man venter ikke, at når man åbner en fryser, at der så er nogen, som stadig i live. Sæt nu vi var begyndt på en obduktion og havde dræbt hende, lyder det.