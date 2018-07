Mexicos største valg nogensinde er også det blodigste: 133 politikere dræbt i løbet af valgkampen

For et ellers blodigt land har 2017 været ekstremt.

Således blev 25.339 personer dræbt i Mexico sidste år. Det var en stigning på 23 pct. sammenlignet med året før og det højeste antal siden 1997, da man begyndte at registrere og offentliggøre de samlede drabstal.

Kurven ser ikke ud til at knække i 2018, hvor 20.506 hidtil er blevet dræbt, og maj måned var den dødeligste siden 1997 med 4.381 drab.

Det skriver CNN.

Også politikere er blevet ofre for den triste statistik, og siden valgkampen blev indledt i september er 133 af slagsen blevet dræbt.

Det skriver risikoanalysefirmaet Etellekt ifølge AFP i en nyligt udgivet rapport, som angiver, at 48 af de dræbte var kandidater i valget, der bliver betegnet som det største i Mexicos historie.

Mysteriet i Mexico: Hvad blev der af 43 studerende? I 2014 forsvandt 43 mexicanske lærerstuderende. Sagen er stadig åben, og kun én af de forsvundne er blevet identificeret.

18.000 politiske poster bliver fordelt efter søndagens valg, som foruden at udpege landets præsident vil afgøre, hvem der skal sidde i parlamentets to kamre, ligesom der i 30 delstater også er både borgmestervalg og valg til kongresserne. Endelig er der også guvernørvalg visse steder.

Den afgående præsident, Enrique Pena Nieto. Foto: Martin Mejia/AP

Blandt de dræbte kandidater er Fernando Puron, der stillede op til kongressen for Mexicos største parti IRP, som også den afgående præsident Enrique Peña Nieto kommer fra. Han havde netop deltaget i en debat, hvor han havde svoret at bekæmpe organiseret kriminalitet, da han den 12. juni blev skudt bagfra, mens han stillede op til en selfie.

Og tidligere på måneden blev tre kvindelige kandidater myrdet inden for 24 timer. De fleste drab er sket på lokalt niveau.

Motivet for de mange drab står ikke klart, men man mistænker narkokarteller for at stå bag. Foruden drab har analysefirmaet Etellekt også registreret 543 andre angreb på politikere som kidnapning og forsøg på afpresning.

Da den nuværende præsident, Enrique Peña Nieto, tiltrådte i 2012 var det med løftet om at bekæmpe korruption og slå ned på narkokartellerne, men kritikere anfører, at der ikke er sket nogen fremskridt og flere skandalesager har fået hans popularitet til at styrtdykke.

Nieto kan ikke stille op til valget igen, og meget tyder på, at landet rent politisk vil opleve en revolution. For skal man tro på meningsmålingerne vil mexicanerne for første gang siden 1929 få en præsident, som ikke kommer fra partierne PRI eller PAN. PRI blev dannet i 1929, og indtil 2000 sad partiet tungt på magten.

Fra 2000 til 2012 overtog PAN magten, og i 2012 blev det atter PRI, som sad ved roret. Men nu ser det ud til, at præsidenten kommer til at hedde Andres Manuel Lopez Obrador. Den 64-årige tidligere borgmester i Mexico City stiller op for det venstreorienterede parti MORENA med ambitioner om at bekæmpe ulighed, hæve lønningerne og øge velfærden under sloganet "fred og kærlighed".