Dødsdom over en teenagepige, der dræbte sin mand, fordi han havde voldtaget hende, skabte et massivt internationalt pres på Sudan, der blandt andet fik landets justitsminister til at skifte mailadresse.

Et direktiv står i vejen for idéen om at sende afviste asylsøgere i en lejr uden for EU. Men det gælder ikke, mener regeringen, for Danmark vil slet ikke tilbagesende migranterne. Blot indkvartere dem et andet sted, siger Inger Støjberg (V).