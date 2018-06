Premierminister vil hævne drab på gidsler og beordrer henrettelse af IS-fanger

"Jihadi Junior" fik sin tv-debut i en ny bøddel-video fra Islamisk Stat, hvor han truer med at myrde de vantro.

Efter 50 år på scenen har Iggy Pop næppe været bedre, og han viste på Tinderbox, hvad vildskab er for en størrelse.

Nyt medieforlig er på plads. International lufthavn er blevet lukket ned efter vulkanudbrud. Vejarbejde kan give problemer for danskere på vej til ferie.

En ny »ulveflok« kan være inspireret af to år gammel voldstægssag:

EU-top vil undersøge, om migranter, der reddes til havs, kan sendes til "udskibningsplatforme" uden for EU.

Mindst halvdelen af de redaktionelle medarbejdere skal have base vest for Storebælt.

Ingen tager ansvar for kæmpe mængder af skrald i landsbyen Fårbæk. Miljøministeren kalder situationen for »uholdbar«.

Day Birger et Mikkelsen har fremgang, men taber stadig millioner og har derfor igangsat en ny strategi. Finans

Irak har meldt ud, at landet har gennemført et luftangreb mod tre huse i det østlige Syrien.

I 2013 rejste manden til Syrien, hvor han i næsten to år kæmpede for den militante gruppe Islamisk Stat.

Danske borgere, der har kæmpet for Islamisk Stat, har haft små børn med hjem. Kommuner er klar med coaching og forebyggelse.

Hvis ikke det skete inden for tre dage, ville de dræbe gidslerne, lød meldingen i videoen.

Terrorgruppen forsøgte at presse de irakiske myndigheder til at løslade flere sunnimuslimske kvinder, der er blevet fængslet.

Mere end 300 mennesker, heriblandt 100 udenlandske kvinder, er tidligere blevet idømt dødsstraffe for deres tilknytning til Islamisk Stat.

Det oplyser premierministeren ifølge blandt andet The Guardian.

Alle de personer, der er blevet dømt til døden for deres tilknytning til IS, skal henrettes øjeblikkeligt.

Den irakiske premierminister, Haider al-Abadi, har reageret prompte, efter otte gidsler er blevet fundet dræbt af Islamisk Stat, IS.

