Datoen er sat: Putin og Trump skal mødes i Finland

Det Hvide Hus og Kreml har torsdag løftet sløret for detaljerne omkring det varslede topmøde mellem USA og Rusland.

I en kort meddelelse fra Kreml lyder det, at den amerikanske præsident, Donald Trump, mødes med sin russiske kollega, Vladimir Putin, i den finske hovedstad Helsinki den 16. juli.

Her skal de diskutere relationerne mellem USA og Rusland og deres »videre udvikling« samt »aktuelle internationale begivenheder«, står der.

USA har Helsinki i kikkerten som ramme for Putin-topmøde

Trump havde allerede luftet muligheden for at placere mødet i Finland, men han havde også nævnt Wien i Østrig som en mulighed. Helsinkis placering er praktisk for Putin, i det hovedstaden ligger tæt på Moskva. Desuden anses Finland for at være en neutral grund at mødes på, fordi landet ikke er medlem af Nato, og fordi landets præsident, Sauli Niinisto, er på god fod med både Rusland og USA.

Donald Trump udtalte onsdag, at det »er en rigtig god ting at komme godt ud af det med Rusland og Kina«, og at parterne bl.a. skal diskutere situationen i Syrien og Ukraine, som har givet anledning til kontroverser mellem Rusland og USA. Andre mulige emner er atomvåben, Nato-politik og cybersikkerhed, skriver The Guardian.

Trumps kalender for juli er efterhånden godt proppet. Få dage før turen til Finland skal han deltage ved Nato-topmødet i Bruxelles den 11. og. 12. juli. Den 13. juli besøger han Storbritannien, hvor han skal møde premierminister Theresa May og derudover ventes at hilse på Storbritanniens dronning Elizabeth.

Putin og Trump har mødt hinanden to gange, efter Trump lagde hånden på biblen i januar 2017, men det er sket i skyggen af andre topmøder.

Der er altså tale om det første reelle topmøde mellem de to præsidenter.