Hundreder af svaner og andre fugle er blevet fanget i stort olieudslip: »Det er en sand katastrofe«

Claude Velter har endnu til gode at se en svane i havnen omkring Rotterdam, der ikke er blevet smurt ind i olie.

»Det er en sand katastrofe,« udtaler miljøeksperten til hollandsk tv ifølge BBC.

Lørdag stødte et skib ind i en mole ved Rotterdam, i Holland hvorefter der flød 220 tons olie ud i havnen.

Nødarbejdere har fundet 2400 døde dyr i Colombia efter oliespild

Siden er mindst 800 fugle blevet indsamlet over en radius af 10 kilometer, efter de er blevet dækket af olie.

Der er primært tale om svaner og gæs, oplyser redningsarbejderne.

Flere frivillige har deltaget i indsamlingen og rensningen af fuglene. Flere hundrede fugle kan stadig være i vandet og have behov for hjælp, ifølge redningsarbejdere.

Den ansvarlige for Rotterdams havn, René de Vries, har udtalt, at han ikke har set et lignende tilfælde af udslip i havnen i mindst 20 år.

»Rotterdam havde en ren havn indtil i lørdags, og sådan skal det også være i fremtiden,« siger han.

Det norske firma Odfjell ejer skibet og slår fast, at man beklager hændelsen og undersøger, hvordan fejlen opstod.