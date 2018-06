Tidligt i optællingen: Erdogans parti har ikke flertal

Flere migranter ankommer til Spanien. I Frankrig frygter havnebyen Caen at blive et nyt "Calais".

USA vil have de rige Golfstater til at investere op til en mia. dollars i Gaza. Målet er at gøde jorden for den kommende fredsplan, men den kontroversielle idé åbner for en udvidelse af Gaza ind i Sinai.