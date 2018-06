Optælling viser spænding om Erdogan-flertal i parlamentet

Et foreløbigt resultat af parlamentsvalget i Tyrkiet giver præsident Recep Tayyip Erdogans parti, AKP, omkring 44 procent af stemmerne. Næsten syv ud af ti stemmer er talt op, rapporterer tyrkiske medier.

Valgdeltagelsen er 87 procent.

Dermed kan AKP ikke danne flertal alene, men skal bruge det nationalistiske parti og alliancepartner MHP, der står til omkring 11,5 procent af stemmerne.

En anonym ordfører fra AKP siger til Reuters, at alliancen bag Erdogan vil få flertal i parlamentet.

Det har også tidligere været overvejet, om AKP kunne få flertal, hvis det prokurdiske parti HDP ikke kom over spærregrænsen på 10 procent. Med næsten syv ud af ti stemmer optalt, ser HDP dog ud til at snige sig over de 10 procent.

Ifølge et parlamentsmedlem fra HDP viser partiets egne data, at partiet ender med at få mellem 11 og 12 procent, når alle stemmer er talt op.

Det republikanske folkeparti CHP, som udgør hovedoppositionen til AKP i parlamentet, står til omkring 21,5 procent af stemmerne med cirka 70 procent af stemmerne talt op.

Alliancepartneren IYI ligger aktuelt også lige under spærregrænse, men fordi IYI er i alliance med CHP bliver partiet reddet af sin alliance. En ny valglov tillader, at partier kan komme ind, så længe deres alliance får over 10 procent af stemmerne.

Mandater fordeles herefter internt i alliancen efter stemmeantal.

Der er også præsidentvalg i Tyrkiet søndag. Her ser Recep Tayyip Erdogan ud til at få mere end 50 procent af stemmerne, hvilket betyder, at han vinder uden at skulle ud i en anden valgrunde.