Erdogan har flertal med næsten tre af fire stemmer talt

Præsident Recep Tayyip Erdogan har med 70 procent af stemmerne talt op i søndagens præsidentvalg kurs mod direkte genvalg i Tyrkiet.

Et oppositionsparti hævder dog, at stemmetallene i de tyrkiske statsmedier er manipulerede.

Erdogan står til at få 55,08 procent af stemmerne. Det viser tal i tyrkiske statsmedier søndag aften.

Intet er dog afgjort. Det ventes, at den siddende præsident vil føre i de første foreløbige resultater, mens hans stemmescore vil falde i løbet af aftenen, når flere valgsteder er gjort op.

Observatør: Vi blev smidt ud fra tyrkisk valgsted af politiet

Erdogans nærmeste rival er Muharrem Ince, og han stod med lidt over halvdelen af stemmerne talt til en opbakning på 29 procent.

Oppositionspartiet CHP hævder, at det foreløbige resultat fra nyhedsbureauet Anadolu er forkert.

Talsmand Bülent Tezcan siger i partiets hovedkvarter i Ankara, at en optælling af 10.000 stemmeurner viser, at Erdogan får 46 procent af stemmerne. Dermed vil han ikke opnå direkte genvalg.

CHP opgør opbakningen til partiets egen kandidat, Muharrem Ince, til 40 procent. Det rapporterer det tyske nyhedsbureau dpa.

- Anadolu manipulerer tallene. Jeg appellerer til vores repræsentanter på valgstederne om at blive der, skriver Ince på Twitter.

For at vinde præsidentvalget i første runde skal man have over 50 procent af stemmerne.

Ellers går de to med flest stemmer videre til anden runde, som i givet fald bliver 8. juli.

Tyrkerne vælger søndag ikke blot en præsident, som de er vant til. De vælger en præsident med større magt.

Ved en folkeafstemning i 2017 blev det med et lille flertal afgjort, at præsidenten får flere beføjelser.

Tidligt i optællingen: Erdogans parti har ikke flertal

Erdogan har selv valgt at fremrykke præsidentvalget, der ellers var planlagt til november 2019.

Han har argumenteret for, at de nye magtbeføjelser vil gøre præsidenten i stand til at håndtere Tyrkiets store økonomiske problemer.

Den tyrkiske lira har således mistet 20 procent af sin værdi sammenholdt med dollaren alene i 2018.

Derudover vil en mere magtfuld præsident gøre det lettere at håndtere kurdiske oprørere, mener præsidenten.