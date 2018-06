Anklagere i Mexico varsler hård kurs over for politisk vold

Statsanklagerne i Mexico lover at finde og straffe de personer, som er ansvarlige for den bølge af vold, der har dræbt omkring 120 politikere forud for næste måneds præsidentvalg.

Det oplyser statsanklager i byen Puebla Victor Carranca på en national advokatkonference.

- Anklagerne sender en fælles besked til civilsamfundet, om at retssystemet tager afstand fra politisk vold, siger han.

Eskaleringen af volden nåede et kritisk punkt torsdag, hvor to borgmesterkandidater blev dræbt inden for blot et døgn.

- Vores mål er at bidrage til offentlighedens tillid til vores domstole i dagene op til valget, siger Victor Carranca.

Siden september sidste år, da udvælgelsen af kandidater til valget den 1. juli begyndte, er flere end 120 politikere blevet dræbt i landet. Det viser tal fra analyseinstituttet Etellekt. Af dem var mindst 40 kandidater eller kandidathåb.

Størstedelen af drabene er sket i de centrale og sydlige delstater i landet.

Præsidenten for Mexicos nationale valginstitut, Lorenzo Cordova, afviste fredag, at volden er steget på grund af valgprocessen.

Volden i Mexico er steget eksplosivt siden 2006, hvor regeringen indsatte militæret for at bekæmpe landets magtfulde narkokarteller.

Ifølge officielle tal blev der begået 2890 drab alene i maj i år. Det er den mest voldelige måned, siden myndighederne begyndte at registrere antallet af drab.

Hidtil er der i år blevet begået 13.298 drab i Mexico. Sidste år blev 29.000 mennesker dræbt i landet, hvilket er det højeste antal nogensinde.

Eskalerende kampe mellem rivaliserende narkokarteller og en opblomstring af nye kriminelle celler er angiveligt hovedårsagen til, at 2017 blev det mest blodige år i Mexico, siden myndighederne begyndte at føre statistik.

Tidligere i år advarede de amerikanske myndigheder sine borgere mod at rejse til staterne Colima, Michoacán, Sinaloa, Tamaulipas og Guerrero.

I løbet af det seneste årti har vold og krig mellem bander og narkokarteller krævet flere end 200.000 liv i Mexico.