Canada åbner for lovligt salg af hash om fire måneder

Cannabis vil blive legaliseret i hele Canada fra og med 17. oktober.

Det oplyser premierminister Justin Trudeau onsdag, efter at landets senat tirsdag endeligt godkendte tiltaget.

Med legaliseringen bliver Canada det andet land i verden med en landsdækkende legalisering af cannabis.

Formålet er at sætte en kæp i hjulet for den organiserede kriminalitet, der tjener sine penge på det ulovlige hashmarked.

Justin Trudeau understreger, at de lokale regeringer skal bruge tid til at organisere det lovlige salg af cannabis.

- Det er vores håb, at der vil være et gnidningsfrit salg af cannabis fra 17. oktober i provinserne med et online leveringssystem, der er styret af provinserne, og som vil sikre, at det sker på en ordentlig måde, siger Trudeau.

Han tilføjer, at tiltaget forhåbentlig vil tage en stor markedsandel fra den organiserede kriminalitet.

Canada følger i sporet på Uruguay, der også har indført en landsdækkende legalisering af cannabis.

Ifølge Canadas justitsminister, Jody Wilson-Raybould, er legaliseringen et opgør med et fejlslagent system.

- Det markerer et skifte i, hvordan vores land håndterer cannabis og afløser en mislykket forbudsmodel, siger hun.

Hun opfordrer dog canadierne til at følge den nuværende lovgivning, indtil legaliseringen træder i kraft i oktober.