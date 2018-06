Kun ét EU-land er på listen: Her er landene, som tager imod flest flygtninge

Mens kræfter i EU fortsat forsøger at få en aftale om en solidarisk fordeling af flygtninge på plads, viser den årlige "Global Trends Report" fra FN's Flygtningehøjkommissariat (UNHCR), at det tilsyneladende ikke er i EU, at problemet er mest presserende.

Således indtager Tyrkiet her førstepladsen som det land i verden, der huser det største antal flygtninge. I alt 3,5 mio., heraf 3,4 mio. syrere, var med udgangen af 2017 flygtet til Tyrkiet - en stigning på 21 pct. i forhold til årets begyndelse. Det hænger også sammen med, at der er sket en stigning på 14 pct. i antallet af personer, der er blevet drevet ud af Syrien i 2017.

På andenpladsen kommer Pakistan, som er vært for 1,4 mio. flygtninge, hovedsageligt afghanere.

Uganda indtager tredjepladsen, da flygtninge fra hovedsageligt Sydsudan, men også DR Congo betød, at Uganda tog imod 44 pct. flere fordrevne fra 2016 til 2017. Samlet set huser landet ligeledes 1,4 mio. flygtninge

Libanon ligger på fjerdepladsen med knap én mio. flygtninge, heraf stort set kun syrere. Men ser man det i forhold til indbyggertallet, som ligger på omkring seks mio., placerer Libanon sig på førstepladsen.

Dernæst kommer Iran, som har 979.400 flygtninge, mestendels afghanere.

På sjettepladsen finder man det eneste EU-land, nemlig Tyskland, som blev opholdsland for i alt 970.400 flygtninge i 2017. Knap 500.000 af disse er syrere efterfulgt af irakere og afghanere.

I Bangladesh betød en offensiv mod det muslimske rohingyamindretal i Myanmar, at tusindvis endte i nabolandet. Derfor ender Bangladesh på en syvendeplads, efter et år, der indledtes med 276.200 og sluttede med 932.200.

Dernæst kommer Sudan med 906.600 flygtninge, Etiopien med 889.400 og endelig Jordan med 691.000.

FN-rapporten viser samtidig, at der i 2017 var et rekord højt antal mennesker, nemlig 68,5 mio., som enten var intern fordrevne eller var blevet tvunget til at flygte til et andet land.