Undersøgelse: Krav om wifi-adgang i passagerfly bringer flysikkerheden i fare

Det er ikke længere uhørt, at man kan lægge et billede af udsigten fra flyet på sociale medier, før man er landet.

Det sørger diverse wifi-netværk om bord på verdens mange passagerfly for, men den øgede efterspørgsel på internetadgang i flytrafikken, bringer flysikkerheden i fare, vurderer en ny rapport fra konsulentfirmaet, PA Consulting Group.

»Vi lever i en tid, hvor kunderne bliver mere og mere krævende og utålmodige, når det handler om tilslutningsmuligheder til wi-fi – og det sætter pres på de europæiske lufthavne om at integrere og forny deres internet-konstellationer på en måde, de ikke ville have turdet tidligere af sikkerhedsårsager,« fortæller Frank Madsen, ekspert i transport og logistik hos PA til tech-sitet Computerworld.



Rapporten peger på, at de milliarder af datapunkter, som flypassagerne efterspørger, gør systemerne omkring flysikkerhed mere usikre.

Flyskræk? Så se denne video til ende

Det er dog ikke kun efterspørgsel på wifi, som udfordrer flysikkerheden. I 2016 var der mere 1.000 cyberangreb på lufthavnssystemer, og derfor skal man i højere grad prioritere truslen herfra, vurderer Frank Madsen.

Til tech-mediet fortæller han, at man ikke prioriterer cybersikkerhed på samme måde som den fysiske sikkerhed, og det er et problem, man er nødt til at gøre noget ved.

Et andet sted som rapporten slår ned på, er den øgede sikkerhedsrisiko i lufthavne, som opstår, når man erstatter personale med nye elektroniske systemer.

Øboere frustrerede: 10 flystyrt på 15 år

Her pegede konsulentfirmaet i rapporten bl.a. på udviklingen af elektroniske boardinggates og datadrevne pas- og immigrationskontroller. For selvom den tekniske udvikling har øget hastigheden i flere lufthavne, så er al den dataficering ikke helt ufarlig og kan udsætte flytrafikken for ukendte trusler og risici.