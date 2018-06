Den mexicanske sejr på 1-0 over de forsvarende tyske verdensmestre i fodbold har sikkert overrasket mange i fodboldverdenen, men den har tilsyneladende også overrasket seismologerne i den mexicanske hovedstad.

To jordskælvssensorer blev nemlig aktiveret to steder i Mexico City, da den mexicanske stjerneangriber Hirving Lozano scorede til 1-0 mod Tyskand i det 35. minut.

Det skriver Reuters.

Ifølge Instituttet for geologiske og atmosfæriske undersøgelser i Mexico City blev rystelserne registreret syv sekunder efter målet blev scoret i Moskva. Instituttet kalder nu jubelepisoden for et ”kunstigt” jordskælv.

Mange fans var samlet med mexicanske flag og iført traditionelle brede sombrero-hatte ved det ikoniske monument, El Ángel, som ligger central i Mexico City for at overvære kampen.

Efter sejren var en realitet brød de mange fremmødte mexicanske fodboldfans ud i landets uofficielle nationale fodboldsang ”Cielito Lindo,” som betyder ”den lille smukke himmel.”

Instituttet for geologiske og atmosfæriske undersøgelser får næste gang chancen for at registrere ”kunstige jordskælv,” når Mexico møder Sydkorea i deres næste kamp ved VM i Rusland.