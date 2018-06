Otte dræbt i Nicaragua efter fredsgennembrud

Mindst otte mennesker blev lørdag dræbt under nye uroligheder i Nicaraguas hovedstad, Managua. Det oplyser politikilder i landet ifølge nyhedsbureauet AFP.

Dermed er mindst 178 mennesker blevet dræbt, siden uroligheder vendt mod præsident Daniel Ortega begyndte for to måneder siden.

Volden brød ud, få timer efter at der kom meldinger om et gennembrud i forhandlingerne om fred i det konfliktfyldte land. Nicaraguas regering og civile modstandsgrupper nåede fredag til enighed om, at volden i landet skal stoppes.

De otte blev dræbt under en skudveksling og en brand tidligt på dagen. Skudvekslingen skete angiveligt ved en vejspærring tæt på et universitet i Managua, hvor urolighederne har været koncentreret.

Den blodige politiske konflikt har stået på siden midten af april, hvor Ortega skar ned på pension og på sociale ydelser.

Lokale medier skriver, at politiet og maskerede bevæbnede mænd, der er på Ortegas side, åbnede ild mod demonstranter.

Menneskerettighedsforkæmpere fra blandt andet Amnesty International har fordømt regeringens magtanvendelse. De har dokumenteret mange eksempler på politibrutalitet.

- Dette er en massakre. Et barbari. Disse politifolk omringede huset og brændte det ned, da min nevø nægtede at lade dem sende deres snigskytter op på taget, siger den 63-årige Jose Maria Hernandez.

Hernandez siger, at hans nevø og nevøens kone omkom i branden.

Omkring 1300 er blevet såret under urolighederne.

Den 16. maj indvilgede Ortega i at deltage i længe ventede krisesamtaler med demonstranterne. Den katolske kirke skulle være mægler i en såkaldt national dialog.