Danmark kan komme i klemme i toldstrid mellem USA og Kina

Verden nærmer sig en handelskrig, efter USA's præsident, Donald Trump, fredag bebudede told på kinesiske varer for et stort milliardbeløb. En åben økonomi som den danske kan risikere at tabe markeder og produktion.

Sådan lyder det fra to store danske erhvervsorganisationer.

- USA er danske virksomheders næststørste marked, og vi sælger varer ind i USA fra danske fabrikker i hele verdenen - også fra Kina, siger underdirektør i Dans Industri, Peter Thagesen.

- Derfor påvirkes danske virksomheder også direkte af Trumps mange protektionistiske tiltag - selv om de ikke er direkte rettet mod EU og Danmark.

Den nye amerikanske straftold over for Kina på 50 milliarder dollar skal bremse tyveri af amerikanske teknologiprodukter og såkaldt intellektuel ejendom.

USA har en sag der, siger Thagesen. Og det gælder også for danske virksomheder. Men i stedet for told brude USA være gået til WTO, der administrerer de internationale handelsregler.

Handelskrigen er endnu ikke en realitet, vurderer senioranalytiker i Danske Bank Mikael Olai Milhøj. De 50 milliarder dollar udgør kun 10 procent af den samlede USA-import fra Kina.

- Det, som vi er mere bange for, er, at det fører til en eskalering af handelskonflikten. Således har kineserne været ude at sige, at de trækker sig fra aftalen om at købe flere amerikanske varer, og at de i stedet vil svare tilbage en til en ved at pålægge told på import af amerikanske varer, siger han.

Det kan dæmpe investeringslysten rundt om i verden, og det vil kunne ramme en åben økonomi som den danske, mener Milhøj.

Risikoen er, at varer rundt om i verden bliver dyrere og dårligere, når lande lukker sig inde bag toldmure.

- Et tekstbogseksempel er, at Trump tilbage i januar lagde told på importerede vaskemaskiner, som har ført til, at vaskemaskiner er blevet væsentligt dyrere at købe for amerikanerne, påpeger han.