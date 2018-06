Colombias hær har dræbt 16 Farc-dissidenter nær Venezuela

16 dissidenter fra den colombianske, tidligere guerillabevægelse Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) er blevet dræbt i en militæroperation på grænsen til Venezuela.

Det oplyser den colombianske hær onsdag.

- Vi må ikke slække på vores agtpågivenhed over for disse kriminelle, skriver Colombias præsident, Juan Manuel Santos, på Twitter.

Militæroperationen fandt sted i byen Fortul i provinsen Arauca.

Hæren giver kun få detaljer om operationen. Dog fortæller forsvarsminister Luis Carlos Villegas, at en fremtrædende oprørskommandør, Alex Rendon, kan være blandt de dræbte.

Ifølge hæren er gruppen af Farc-dissidenter ansvarlig for angreb på et hospital, olieinfrastruktur og sikkerhedsstyrker i området.

Gruppen menes at have samarbejdet med ledere af Colombias eneste tilbageværende oprørsgruppe, Ejército de Liberación Nacional (ELN), i forsøget på at kontrollere narkohandlen i provinserne Arauca, Boyaca og Casanare.

Yderligere mener hæren, at Farc-dissidenterne og ELN har koordineret "pengeafpresning, våbenhandel og udførelse af terrorplaner".

Colombias regering genoptog i marts fredsforhandlingerne med ELN, efter at samtalerne var blevet afblæst i januar efter flere voldsepisoder og angreb mod politistationer.

I 2016 lykkedes det for præsident Juan Manuel Santos at få den langt større oprørsgruppe Farc til at lægge våbnene. Siden er gruppen blevet omdannet til et politisk parti.

Gennem fem årtier havde Farc stået bag en voldelig opstand. Hundredtusindvis af landets borgere mistede livet. Samtidig blev millioner fordrevet fra deres hjem.

Præsidenten blev rost globalt. Han modtog også Nobels fredspris for sin indsats. Men begejstringen for fredsaftalen er mindre udtalt i Colombia.

Omkring 1200 dissidenter fra Farc nægter fortsat at lægge våbnene og opererer stadig i forskellige dele af landet.

Onsdagens militæroperation er den hidtil største operation mod de tilbageværende oprørere.