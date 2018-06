Her er den unge amerikaner, der udløste det historiske topmøde mellem Trump og Kim Jong-un

»Uden Otto Warmbier ville dette topmøde aldrig have fundet sted.«

Sådan sagde Donald Trump efter topmødet med den nordkoreanske leder Kim Jong-un.

Ordene var møntet på den unge amerikanske universitetsstuderende, der døde efter at have været tilbageholdt i Nordkorea i 17 måneder, og hvis forældre siden har beskyldt landet for både tortur og mord.

Men hvorfor har Otto Warmbier fået så afgørende betydning for det historiske topmøde mellem to af verdens mest magtfulde mænd?

Og hvad lavede han i det ellers hermetisk lukkede land?

Blå bog Navn: Otto Frederick Warmbier Født: 12. december 1994 som den ældste af tre børn Fødested: Cincinnati, delstaten Ohio

Uddannelse: Beskrives som både dygtig og populær i High School, hvorfra han dimitterede i 2013. Påbegyndte en uddannelse i handel og økonomi ved University of Virginia Død: 19. juni 2017

Tilbage i 2015 rejste Otto Warmbier til Hongkong for at afslutte et udenlandsk studieprogram i forbindelse med sin universitetsuddannelse. Her faldt over en annonce fra et kinesisk rejsebureau, der under sloganet "Rejsen, dine forældre ikke vil have, du tager" fristede med en fem-dages nytårsrejse til Nordkorea.

Sammen med flere andre amerikanere fejrede Otto Warmbier således sin nytårsaften i Nordkorea. Angiveligt også med alkohol indenbords og hvad, der ellers hører til.

Men festen nåede dog en brat afslutning, da Otto Warmbier - ifølge nordkoreanerne - om morgenen forsøgte at stjæle en politisk plakat med påskriften "Lad os bevæbne os stærkt med Kim Jong-ils patriotisme" fra et hotel i hovedstaden Pyongyang.

Den dengang 22-årige amerikaner blev senere anholdt i lufthavnen på vej ud af landet, og i marts 2016 blev han så idømt 15 års straffearbejde for en forbrydelse, der skulle vise sig at få alvorlige konsekvenser for Otto Warmbier.

Hvad, der siden skete, står endnu hen i det uvisse, men ikke desto mindre lagde forældrene sag an mod det nordkoreanske regime.

»Otto blev taget som gidsel, holdt som fange med et politisk formål, brugt som en brik og udvalgt til en særligt hård og brutal behandling af Kim Jong-un,« sagde faderen, Fred Warmbier, dengang.

I juni sidste år blev Otto Warmbier imidlertid udleveret til USA af »humanitære årsager«. På det tidspunkt lå han i koma og døde efter kort tids indlæggelse.

Nordkoreanerne hævdede, at han havde pådraget sig den livsfarlige forgiftning botulisme - pølseforgiftning - og var gået i koma, da han havde fået en sovepille.

Obduktionen viste umiddelbart ingen tegn på tortur, men til gengæld voldsomme skader i hele hjernen, angiveligt på grund af iltmangel.

Siden har Donald Trump flere gange henvist til den unge amerikaners død i sine dundertaler mod Nordkorea. Som et udtryk for Kim Jong-uns rædselsregime.

Men Otto Warmbiers eftermæle står stadig ved magt på en dag, hvor spændingerne mellem Donald Trump og Kim Jong-un blev afløst af et forsonende håndtryk og en aftale om en atomnedrustning af Korea-halvøen.

»Otto døde ikke forgæves,« som den amerikanske præsident formulerede det.