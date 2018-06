Se hele Trumps pressemøde: Vi har opnået et historisk resultat uden lige

Han sagde selv, at han var træt og ikke havde sovet i 25 timer, men præsident Donald Trump var alligevel i hopla, da han afholdte et langt pressemøde efter topmødet med den nordkoreanske leder Kim Jong-un i Singapore.

Selv var Kim Jong-un på vej hjem mod Nordkorea, mens Trump talte om en historisk aftale, som alle kan være meget glade for og stolte over. Han roste partnere i regionen for deres samarbejde og fortalte om aftalen i detaljer.

Analyse: Trump har fuld tillid til Kim Jong-un, men kun håbet at holde sig til Trump har fuld tillid til, at Kim Jong-un mener det alvorligt, når han lover at lægge fortiden bag sig. Men han har kun håbet at holde sig til.

I videoen herover kan du se Trumps pressemøde frem til det tidspunkt, hvor han begyndte at svare på spørgsmål fra pressen.