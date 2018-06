Kina vil have lempet sanktioner mod Nordkorea efter topmøde

Rusland har en positiv vurdering af topmødet mellem præsident Donald Trump og den nordkoreanske leder, Kim Jong-un. "Men djævlen er i detaljen", siger en russisk viceudenrigsminister, Sergej Rjabkov.

- Vi kan kun byde det velkomment som en positiv kendsgerning. Selvfølgelig ligger djævelen gemt i detaljen, men denne impuls er indtil videre vigtigt, siger Ryabkov, som understreger, at Rusland aktivt hjælper med at gøre Den Koreanske Halvø atomvåbenfri.

Kina antyder tirsdag, at sanktioner mod Nordkorea bør lempes efter topmødet mellem Trump og den nordkoreanske leder, da nordkoreanerne har lovet at arbejde frem mod at gøre den koreanske halvø atomvåbenfri.

Trump: Talentfulde Kim Jong-un står med en historisk mulighed

Talsmanden for Kinas udenrigsministerium, Geng Shuang, siger, at Kina støtter forhandlingerne mellem USA og Nordkorea.

Geng siger til journalister i Beijing, at Sikkerhedsrådets sanktioner mod Nordkorea kan blive suspenderet eller ophævet i henhold til nordkoreanernes handlinger.

Sydkoreas præsident, Moon Jae-in, hylder udfaldet af topmødet som "en historisk begivenhed", der bringer den kolde krig til en afslutning.

- Mine dybtfølte lykønskninger og et velkommen til et vellykket resultat ved det historiske topmøde mellem USA og Nordkorea, siger Moon i en erklæring.

Major: Trumps aftale med Nordkorea kan gøre regionen mere usikker med et lille våbenkapløb

Den japanske premierminister, Shinzo Abe, byder også erklæringen fra topmødet mellem Trump og Jong-un velkommen som "et første skridt" frem mod at gøre regionen atomvåbenfri.

EU's uderigsminister, Federica Mogherini, siger, at topmødet "er endnu bekræftelse af vores stærke overbevisning om, at diplomati er den eneste vej fremad mod en varig fred på Den Koreanske Halvø".

- Det er ofte udfordrende at følge det diplomatiske spor, men det er altid givende, siger hun og kalder topmødet for et afgørende nyt skridt fremad i skabelsen af nye forhold på Den Koreanske Halvø.

Mogherini siger videre på vegne af EU-landene, at Europa er stærk tilhænger af den internationale traktat om ikke-spredning af atomvåben og af Det Internationale Agentur.