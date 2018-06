Trump roser Kim Jong-un: Han er meget talentfuld

Der er ingen grænser for, hvad Nordkorea kan opnå, hvis Kim Jong-un opgiver sine atomvåben.

Sådan lyder det fra USA's præsident, Donald Trump, kort efter det historiske topmøde mellem de to ledere i Singapore, hvor fortidens stridsøkser blev begravet.

»Formand Kim har en mulighed, som ingen andre før ham, til at blive husket som lederen, der indvarslede en glorværdig ny æra af fred, sikkerhed og fremgang for sit folk,« sagde Trump og forudså en fremtid, hvor alle koreanere kan leve side om side, og hvor splittede familier kan blive genforenet.

I en fælles erklæring, som begge ledere underskrev, forpligter Nordkorea sig til at arbejde for en »fuldstændig denuklearisering« af den koreanske halvø. Teksten nævner ikke specifikt atomvåben eller missiler, men omtaler altså en generel atomnedrustning.



Kim Jong-un genbekræfter desuden sin »faste og urokkelige« tilslutning til en total atomvåbenfri koreansk halvø, og USA lover til gengæld at stille »sikkerhedsgarantier« for Nordkorea.

De hårde sanktioner mod Nordkorea bliver fastholdt for nu.

»Det er en stor dag og et stor øjeblik i verdenshistorien,« sagde Trump og lykønskede alle involverede parter. Han takkede blandt andre værterne i Singapore, Kinas præsident Xi Jinping og Sydkoreas præsident Moon Jae-in for på hver deres måde at have bidraget til optøningen af det fastfrosne forhold mellem USA og Nordkorea.



Den største tak gik dog til den 35-årige diktator i Pyongyang.

»Mest af alt vil jeg takke formand Kim for at tage det første, modige skrift hen imod en ny fremtid for sit folk.«

»Reel forandring er mulig,« sagde Trump, og pegede på, at historien gang på gang har vist, at selv indædte modstandere kan blive venner.

Singapore-erklæringen Opbygge et nyt forhold i overensstemmelse med ønsket om fred og fremgang, som befolkningen i begge lande nærer.

Gå sammen om at etablere en varig og stabil fredsordning på Den Koreanske Halvø.

Nordkorea bekræfter Panmunjom-erklæringen fra den 27. april 2018 og forpligter sig til at arbejde frem mod fuldstændig atomafrustning på Den Koreanske Halvø.

USA og Nordkorea forpligter sig til at tilvejebringe de jordiske rester af krigsfanger og savnede, herunder øjeblikkeligt at hjemsende dem, der allerede er identificeret.

USA og Nordkorea forpligter sig til at:

»Gårsdagens konflikter behøver ikke at være morgendagens krige,« sagde han.

Ud over at arbejde for atomnedrustning, varig fred og et nyt forhold mellem USA og Nordkorea har Kim Jong-un angiveligt også lovet, at Nordkorea »meget snart« vil destruere et stort testcenter for missilmotorer.

Dokument: Kim Jong-un lover at arbejde for et Korea uden atomvåben

Den fælles erklæring fra topmødet nævner intet om dette, men ifølge Trump blev løftet givet mundtligt af Kim Jong-un efter deres fælles presseseance.

»Det er en stor ting,« fastslog Trump.

Han gav flere forskellige svar på, hvor lang tid der vil gå, før Nordkorea opgiver sine atomvåben. Fra »det kræver tid,« og »lang tid« til »så hurtigt som videnskabeligt muligt«

»Jeg ved det ikke.«

Præsidenten beskrev sine personlige forhandlinger med »formand Kim« som »ærlige, direkte og produktive«.



Den unge nordkoreanske leder, som indtil for få måneder siden var næsten totalt isoleret, står i spidsen for et af verdens mest undertrykkende regimer, der praktiserer offentlige henrettelser, tvangsarbejde, forfølger minoriteter og forhindrer befolkningen i at flygte ud af landet.

Analyse: Topmødet gik godt! Og så må vi se, hvad der sker… Selve aftalen mellem Trump og Kim Jong-un er et absolut minimum. Topmødets værdi ligger i, at det har fundet sted.

Adspurgt hvordan USA's præsident kan kan rose en så brutal diktator, der har dræbt familiemedlemmer og udsultet sin befolkning, svarede Trump, at han har stor respekt for Kim Jong-un.

»Han er meget talentfuld. Enhver, der overtager en situation, som han gjorde det (overtog magten som 28-årig, red.), og er i stand til at styre den - det er meget få mennesker, der kan det i den alder.«

Når tiden er »passende« vil Trump invitere Kim Jong-un til Det Hvide Hus.