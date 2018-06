USA’s præsident Donald Trump og Nordkoreas leder Kim Jong-un har tirsdag efter et historisk topmøde i Singapore underskrevet en fælles erklæring.

Siddende side om side bag et stort bord pyntet med en stor blomsterdekoration takkede Kim Jong-un den amerikanske præsident for at gøre mødet muligt.

»I dag havde vi haft et historisk møde og besluttede at lægge fortiden bag os,« sagde Kim Jong-un.

»Verden vil se en store ændringer,« fortsatte han.

Trump sagde, at »vores relation til Nordkorea og den koreanske halvø vil blive meget anderledes end den har været tidligere.«

»Vi ønskede begge at gøre noget. Folk vil blive meget imponeret,« sagde han om aftalen, hvis indhold stadig ikke er lagt offentligt frem.

Ekspert: Topmøde er et stort diplomatisk teater

»Vi vil ordne et meget farligt problem for verden.«

Det er ikke mere end få måneder siden, at Trump og Kim Jong-un udvekslede bitre trusler og fornærmelser, som pustede til frygten for atomkrig.