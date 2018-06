»Jeg er klar.« Med Andreas Bjelland ude forudsiger Andreas Christensen, hvordan han vil håndtere en plads i startopstillingen for Danmark til VM.

Lars Eller har udviklet sig både på og uden for banen. Han er blevet en komplet spiller.

Tre danske hold er sikret deltagelse i næste sæsons Champions League, mens Bjerringbro-Silkeborg har ansøgt om et wild card til det fornemme selskab.

Landstræner Åge Hareide og spillerne er sikre på at spille tre kampe. Men det skal helst blive til flere, påpeger Åge Hareide.

Kort inden landsholdets afgang til VM i Rusland meldte Thomas Delaney ud i æteren, hvordan han har meget svært ved at kende forskel på farverne rød og grøn.

Landstræner Åge Hareide og spillerne er sikre på at spille tre kampe. Men det skal helst blive til flere, påpeger Åge Hareide.

»Anapa gør klar til at møde fodboldens giganter,« lyder overskriften i den lokale avis.

Jyllands-Postens reportagehold med korrespondent Poul Funder Larsen og fotograf Gregers Tycho på tur fra Moskva til Sortehavet forud for VM i fodbold. Læs hele deres reportage og se billederne i artiklen her:

De næste par uger er den også hjemby for det danske VM-landshold. Og det er de stolte over i den lille provinsby.

Anapa er en slidt russisk turistby - og nu det danske landsholds base under VM.

Jyllands-Posten anvender cookies til at huske dine indstillinger, statistik og målrette annoncer. Når du fortsætter med at bruge websitet, accepterer du samtidig brugen af cookies. Læs mere om vores brug her