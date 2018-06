Donald Trump forlader topmøde i Singapore tidligere end planlagt

Den amerikanske præsident, Donald Trump, forlader topmødet med den nordkoreanske leder, Kim Jong-un, tidligere end beregnet. Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Trump skulle efter planen først forlade forhandlingerne onsdag, men det er nu lavet om til, at præsidenten allerede forlader Singapore - hvor forhandlingerne foregår - tirsdag aften.

Årsagen er, at forhandlingerne mellem USA og Nordkorea er gået hurtigere end forventet, oplyser Det Hvide Hus ifølge AP.

Trump vil således efter et pressemøde tirsdag aften kl. 20 sætte kursen mod Air Force One for derefter at forlade landet.

Tirsdag skal de to ledere bl.a. diskutere atomnedrustning og de nuværende sanktioner mod Nordkorea.

Højt spil om atomvåben på luksushotel Præsidenten og diktatoren skal kigge hinanden dybt i øjnene.

Mødet mellem de to ledere skal foregå på Capella Hotel på øen Sentosa.