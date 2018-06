Femstjernet topluksus: Her er hotellet, der huser topmødet mellem Donald Trump og Kim Jong-un

Der er 112 værelser og et hav af konference- og mødefaciliteter på Capella Hotel på øen Sentosa i Singapore. Men hvis du prøver at booke til denne uge, kan du godt glemme det.

Topmødet mellem Nordkorea og USA har ryddet hele hotellets faciliter og sat øen Sentosa på den anden ende. Singapore har lagt sig i selen for at få det storstilede møde til at fungere glat og problemfrit. Derfor blev netop Capella på Sentosa valgt.

JP i Singapore før topmøde: »Det er meget atypisk«

Her er sikkerhedsmulighederne bedre, end andre steder i Singapore. Øen er kun forbundet med fastlandet via en enkelt bro samt en kabelbane. Dermed kan myndighederne lukke uvedkommende ude og garantere for sikkerheden.

Her er sikkerheden 100 procent - altid: Derfor blev topmødet placeret på en ø på størrelse med Bornholm Den multietniske østat Singapore har gjort sig til ven med alle i hele verden, fordi den lille, sårbare nation er helt afhængig af fred og stabilitet.

