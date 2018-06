JP i Singapore før topmøde: »Det er meget atypisk«

Da Kim Jong-un, lederen af det nordkoreanske regime, gjorde sin entre i Singapore, foregik det via en motorvej, som til lejligheden var lukket af for den sædvanlige trafik. Han var omgivet af en kæmpemæssig kortege bestående af bl.a. sikkerhedsfolk, ambulancer og brandbiler og tjekkede ind på et af byens mest luksuriøse hoteller St. Regis.

Her holder han sig i øjeblikket mest for sig selv med sine folk - heriblandt sin medbragte kok, som står for hans måltider under opholdet, fortæller Jyllands-Postens korrespondent i Singapore, Jan Lund.

På Google Maps kan du se dig omkring i St. Regis

Det er typisk koreanerne, påpeger korrespondenten. De holder af at spise kimchi – en blanding af fermenterede grøntsager med kinakål som hovedingrediens - som man ofte ikke kan få andre steder.

Kim Jong-un ankommer til St. Regis - omgivet af sine løbende bodyguards. Foto: AP/The Yomiuri Shimbun

Analyse: Det kan der komme på forhandlingsbordet i Singapore mellem USA og Nordkorea

»Der er selvfølgelig også et sikkerhedsaspekt i det,« konstaterer Jan Lund.

Nogle få hundrede meter derfra i fugleflugt ligger et andet luksushotel, Shangri-La, som tidligere har huset Barack Obama, dengang han var præsident for USA. Nu lægger hotellet værelse til det nuværende overhoved, Donald Trump.

Mandag har Donald Trump spist frokost med værten for hele herligheden, Singapores premierminister Lee Hsien Loong, som dagen forinden havde mødtes med Kim Jong-un. Her har de formentlig begge takket ham for at lægge ø og singaporeanske dollars til begivenheden.

Donald Trump har spist frokost med Singapores premierminister. Her fejrede man på forhånd præsidentens 72-års fødselsdag. Han fylder først år torsdag. Foto: AP/Ministry of Communications and Information Singapore

Natten til tirsdag dansk tid retter hele verden øjnene mod et helt tredje hotel, Capella, hvor det planlagte topmøde mellem Nordkorea og USA skal finde sted. Og det er et usædvanligt møde, må man forstå på Jyllands-Postens korrespondent.

Faktisk er der ikke noget normalt ved situationen. Tilsyneladende begynder man fra bunden med et hvidt papir, der kun indholder henstillinger til, hvad der skal tales om, forklarer han.

»Det er meget atypisk. Til alle andre møder har du sendt diplomater og bureaukrater i forvejen, som har mødtes og lavet papirer, som vi i pressen altid får lidt før. Så ved vi nogenlunde, hvad der kommer ud. Vi kender kladden, og så sidder vi og venter på, om de har rykket et komma eller ændret nogle formuleringer i sluterklæringen, og om det ene eller andet land har vundet på nogle punkter. Det har vi ikke fået,« siger Jan Lund.

Trump og Kim Jong-un indleder topmøde på tomandshånd

»Vi ved ikke rigtig, hvad dagsordenen egentlig bliver. Der er ingen dagsorden. Det starter fra nul.«

Mens USA forventes at ville tale om nedtrapning af Nordkoreas atomvåbenprogram, vil Nordkorea muligvis have fredsaftale og genforening på agendaen, siger Jan Lund.

I videoen herunder kan du høre korrespondentens bud på, hvad der kan komme på dagsordenen

Motorvejen, som Kim Jong-un ankom ad, var i øvrigt ikke spærret et øjeblik længere end højst nødvendigt. Singapore, der ikke er meget større end Bornholm, er komplet rutineret, når det kommer til sikkerhed ved vigtige begivenheder. Singapore afholder bl.a. Formel 1 hvert år og dannede for to år siden rammer om det første møde mellem Taiwan og Kina.

Til det nært forestående topmøde er omkring 2.500 journalister mødt op på øen, anslår Jan Lund. Mange sidder på et mediecenter, som er kommet i stand på ingen tid, i den gamle Formel 1-bygning. De store og – med korrespondens ord –hardcore amerikanske medier er indlogeret på et hotel i nærheden af, hvor mødet skal holdes, mens resten af pressen indtil videre må nøjes med at få transmitteret pressemøderne via storskærm.

Pressefolk er blevet indlogeret i et mediecenter i den gamle F1-bygning. Foto: AP/Wong Maye-E

Her er sikkerheden 100 procent - altid: Derfor blev topmødet placeret på en ø på størrelse med Bornholm Den multietniske østat Singapore har gjort sig til ven med alle i hele verden, fordi den lille, sårbare nation er helt afhængig af fred og stabilitet.

»Der er fuld knald på. Hele byen står på den anden ende. Folk synes, det er spændende og fedt. Pludselig er Singapore verdens centrum,« fortæller han.

»Selvom alle ikke synes, det er fedt, at der er blevet brugt 100 mio. kr. på det.«

Mødet skal efter planen vare tre timer mellem kl. 9 og kl. 12 lokal tid - det betyder, at mødet begynder kl. 3 natten til tirsdag dansk tid. Kim Jong-un har meldt tidlig afgang kl. 14. Amerikanske kilder har imidlertid talt om en åbning for, at mødet kan forlænges, hvis det går rigtig godt, fortæller Jan Lund.

Det finder sted på øen Sentosa, hvis navn symbolsk for anledningen kan oversættes til fred og ro.

»Man ved, det kommer til at handle om kemi. Kan de to mænd tale sammen? Det kan de måske godt. Det er derfor, Kim Jong-un overhovedet er her. Det er meget symbolsk, at han er rejst uden for sit lille sneglehus for første gang. Det er symbolsk, fordi det er det, Nordkorea gerne vil. De har bare været hunderædde for deres sikkerhed udadtil.«