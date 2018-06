Tyrkiet vil reagere på Østrigs beslutning om at lukke flere moskéer og udvise tyrkiske imamer, siger Erdogan.

To unge mænd sættes i forbindelse med 19 tilfælde, hvor sten er blevet kastet fra motorvejsbroer.

335 italienere blev brutalt myrdet af nazister under Anden Verdenskrig. Nu har forskere identificeret nogle af ligene.

Præsidenten trak sin støtte, efter at han havde forladt mødet, og truede samtidig med at eskalere sin handelskrig og kaldte Canadas premierminister svag.

Mødet mellem de to ledere skal foregå på Capella Hotel på øen Sentosa.

Her skal han tirsdag møde USA’s præsident, Donald Trump, hvor de bl.a. skal diskutere atomnedrustning og de nuværende sanktioner mod Nordkorea.

På tirsdag mødes han med den amerikanske præsident til et møde om situationen på den koreanske halvø.

