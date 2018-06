Kim Jong-un blev modtaget af udenrigsminister i Singapore

Den nordkoreanske leder, Kim Jong-un, er landet i Singapore. Det skriver det sydkoreanske nyhedsbureau, Yonhap News.

Kim landede i en Boeing 747 fra Air China i Changi lufthavn

Flere havde gættet på, at Kim var at finde på netop dette fly, da det tog en noget usædvanlig rute til Singapore ved primært at flyve over den kinesiske landjord. Samtidigt var der ingen flytrafik omkring flyet, hvilket er udsædvanligt, da det er et travlt luftrum.

Flyets rute kan ses på nedenstående billede fra Flightradar24

Could this be Kim Jong un’s flight to Singapore? It’s a very strange looking flight path. pic.twitter.com/c8yIVI8yyE— Hamish (@haamfish) 9. juni 2018

I lufthavnen blev han modtaget af udenrigsministeren i Singapore, Vivian Balakrishnan.

Terence Tan

Søndag skal han desuden mødes med Singapores premierminister, Lee Hsien Loong, og først tirsdag skal han mødes med USA’s præsident, Donald Trump.

De skal bl.a. diskutere atomnedrustning og de nuværende sanktioner mod Nordkorea.

Højt spil om atomvåben på luksushotel Præsidenten og diktatoren skal kigge hinanden dybt i øjnene.

Mødet mellem de to ledere skal foregå på Capella Hotel på øen Sentosa.